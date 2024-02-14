Подмосковье 14 февраля 2024, 15:58 Депутаты из Балашихи передали гумпомощь бойцам СВО Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Депутаты КПРФ из Балашихи передали гуманитарную помощь своему однопартийцу и его сослуживцам в зоне СВО. В посылки собрали все необходимое по запросам военнослужащих.

Доброволец с позывным Кузя сейчас находится в отпуске в Балашихе. Он отправился на передовую по собственной инициативе. У него уже есть боевой опыт, он был командиром отделения снайперов, подрывников и минеров в Чечне.

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Вскоре боец снова поедет на передовую и привезет боевым товарищам гуманитарную помощь, которую собрали его однопартийцы.

«Считаю, что каждый человек должен откликаться на просьбу о помощи и поддерживать наших ребят всеми возможными способами. Ежемесячно мы передаем от компартии гуманитарный конвой из Совхоза имени Ленина. Также мы отправляем помощь нашим ребятам точечно. Например, будем поддерживать нашего однопартийца и дальше», — сказал депутат городского Совета Балашихи Олег Зверев.

В Балашихе есть два пункта сбора гуманитарной помощи, они находятся по адресу: улица Парковая, 7 и проспект Ленина, 7/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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