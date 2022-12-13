Подмосковье 13 декабря 2022, 10:49 Депутаты исполнили около 5 тысяч наказов избирателей в Истре с начала года

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Отчетное мероприятие по наказам избирателей прошло в Истре. Глава округа, секретарь истринского МОП «Единая Россия» Татьяна Витушева доложила о почти пяти тысячах исполненных с начала года наказов избирателей.

Народная программа партии «Единая Россия» выполнена более чем на 80%.

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«Более 5,5 тысяч наказов избирателей мы взяли в работу. За первый квартал 2022 года был выполнен 3141 наказ. За второй квартал 2022 года — 1800 наказов жителей», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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Большая часть вопросов касалась благоустройства. По просьбам жителей был благоустроен парк в Дедовске, а также одна из центральных улиц Истры.

«Жители просили сделать пешеходную зону, чтобы она была оборудована доступной средой для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, детской игровой зоной, а также торговыми и выставочными павильонами», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Истра Людмила Тодд.

На втором месте по количеству обращений — транспорт и дороги. В топе и вопросы, касающиеся образования, здравоохранения и ЖКХ.

«Нами установлены четыре станции водоподготовки за два года. [Среди них] большая станция в поселке Снегири, которая обслуживает 4,5 тысячи жителей. Поселок Снегири получал некачественную воду на протяжении многих десятилетий, а не лет», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Истра Алексей Казаков.

Также в округе отремонтированы подъезды, кровли, ведется ремонт котельных и другие работы.

Все наказы жителей анализируют и ранжируют по принципу первоочередности. Все то, что пока не реализовали, в планах выполнить в 2023 году. Бюджет на эти цели уже заложен.

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