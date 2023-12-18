18 декабря 2023, 13:55
Депутаты и сотрудники администрации Одинцовского округа повысили квалификацию в МГИМО
Учеба проходила на базе кампуса Московского государственного института международных отношений в Одинцове. Повышение квалификации прошли 108 сотрудников администрации округа и депутатов в составе 16 команд.
Удостоверения об успешном прохождении обучения вручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Реклама
«В обучении приняли участие сотрудники администрации, наших подведомственных учреждений, деятельность которых тесно связана с коммуникацией, взаимодействием с разными аудиториями. Это и работа с жителями, кадровая политика, и, конечно, организация выборов», — отметил Андрей Иванов.
Сотрудники администрации округа регулярно проходят повышение квалификации, осваивают новые технологии, методы работы и обмениваются опытом с коллегами.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Вузы
Депутаты
Реклама
Реклама