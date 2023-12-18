Подмосковье 18 декабря 2023, 13:55 Депутаты и сотрудники администрации Одинцовского округа повысили квалификацию в МГИМО пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Учеба проходила на базе кампуса Московского государственного института международных отношений в Одинцове. Повышение квалификации прошли 108 сотрудников администрации округа и депутатов в составе 16 команд.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Удостоверения об успешном прохождении обучения вручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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«В обучении приняли участие сотрудники администрации, наших подведомственных учреждений, деятельность которых тесно связана с коммуникацией, взаимодействием с разными аудиториями. Это и работа с жителями, кадровая политика, и, конечно, организация выборов», — отметил Андрей Иванов.

Сотрудники администрации округа регулярно проходят повышение квалификации, осваивают новые технологии, методы работы и обмениваются опытом с коллегами.

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