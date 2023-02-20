20 февраля 2023, 16:40
Депутаты и работники овощных теплиц обсудили перспективы импортозамещения в Воскресенске
Депутаты и представители администрации Воскресенска обсудили перспективы импортозамещения с коллективом тепличного комплекса «Подмосковье». Предприятие занимается выращиванием овощей для местного рынка и крупных торговых сетей.
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Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Кузнецов совместно с заместителем главы администрации Олегом Илюшиным провели рабочее совещание с директором тепличного комплекса «Подмосковье».
В ходе совещания обсудили перспективы работы предприятия и вопросы импортозамещения на территории муниципалитета в рамках проектов «Единой России» — «Выбирай свое» и «Предпринимательство».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Воскресенск
Импортозамещение
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