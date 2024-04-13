Подмосковье 13 апреля 2024, 15:52 Депутаты и общественники Химок приняли участие в субботнике в Сходне Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Председатель Совета депутатов городского округа Химки, Сергей Малиновский, вместе с горожанами принял участие в субботнике. Общими усилиями в порядок привели территорию вблизи домов № 31, 32 и 36 на улице Октябрьская в микрорайоне Сходня.

Сергей Малиновский отметил, что субботник — это не только уборка придомовых территорий и городских пространств, но и прекрасная возможность объединить людей, чтобы внести свой личный вклад в сохранение природы и экологии, а также сделать городской округ комфортнее и чище.

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Также депутаты муниципалитета Алексей Федоров и Руслан Шаипов вместе с руководителем движения общественной поддержки Химок Олесей Климачевой распределили между собой зоны ответственности в микрорайонах Фирсановка и Сходня для надзора за чистотой дворов. Они сосредоточили свое внимание на территориях около жилых домов по улице Речная в Фирсановка и в Банном переулке в Сходне как ключевых местах для уборки.

Месяц чистоты завершит общеобластной субботник 27 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в Подмосковье 27 апреля.

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