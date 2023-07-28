Подмосковье 28 июля 2023, 14:08 Депутаты Химок завершили отчетную кампанию о работе за год Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Депутаты муниципального совета Химокотчитались по работе за прошедший год перед жителями. Всего провели 97 таких мероприятий. Участие в них приняли представители бизнеса и трудовых коллективов округа, активисты и жители.

Итоги подвели депутаты местного совета, Московской областной и Государственной Думы. Пресс-служба администрации Химок сообщила, что каждый депутат провел по несколько встреч.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы с коллегами по депутатскому корпусу проводим отчеты перед гражданами ежегодно. Прямое общение с избирателями делает нашу работу прозрачной и понятной для жителей, а также помогает нам самим получить полную картину о деятельности в сферах государственного, хозяйственного и социально-культурного управления», — поделился депутат городского округа Химки Валентин Герасимов.

Депутаты отметили, что сейчас в приоритете работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. В зоне особого внимания - выполнение наказов избирателей и реализация национальных проектов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила важность совместной работы с жителями округа, которые и являются пользователями городской инфраструктуры. Он добавила, что такой приоритет обозначили глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Всего депутаты Подмосковья провели свыше 4,5 тысяч отчетов перед жителями.

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