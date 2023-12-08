Подмосковье 08 декабря 2023, 22:00 Депутаты Госдумы провели совещание на площадке строящегося завода «РТ-Инвест» в Воскресенске Пресс-служба компании «РТ-Инвест»

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Делегация депутатов Госдумы провела выездное совещание на площадке строящегося завода по энергетической утилизации «РТ-Инвест» в Воскресенске. Всего компания возводит четыре таких предприятия на территории Московской области. В общей сложности они смогут перерабатывать 2,8 миллиона тонн отходов ежегодно.

В ходе рабочего визита депутаты проверили ход строительства, ознакомились с оценкой воздействия на окружающую среду и провели совещание под руководством вице-спикера Государственной Думы Алексея Гордеева.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день подобные объекты термической утилизации ТКО являются самыми эффективными в минимизации полигонного захоронения. Кроме того, они позволяют направить в хозяйственный оборот «хвосты» в виде вторичных энергетических ресурсов, непригодных для переработки.

Сдать все объекты в эксплуатацию планируют в 2024 году. Сейчас уровень локализации оборудования превышает 60%. Проектная документация заводов успешно прошла 12 экспертиз, среди которых — две международные.

Пресс-служба компании «РТ-Инвест» Пресс-служба компании «РТ-Инвест» Пресс-служба компании «РТ-Инвест»

«Мировая практика построения эффективной системы обращения с отходами основывается на комплексном балансе материальной и энергетической утилизации. 50% отходов — это вторичные ресурсы, которые перерабатывают в новые товары и вторые 50% — так называемые „хвосты“, отправляющиеся на энергоутилизацию», — рассказал директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Он подчеркнул, что энергоутилизация также применяется для отходов, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот. Главная задача «РТ-Инвест» — полный отказ от полигонного захоронения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие в регионе действуют меры поддержки предпринимателей. Среди них — льготные кредиты и предоставление бесплатной инфраструктуры.

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