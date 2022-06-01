Депутаты Госдумы обсудили обращение с природными ресурсами на КПО «Восток» в Егорьевске

Выездное совещание комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды прошло в комплексе по переработке отходов «Восток» в Егорьевске. Оно было посвящено вопросам обращения с вторичными материальными ресурсами. Участники обсудили планируемые изменения в федеральные законы «Об отходах производства потребления» и «Об охране окружающей среды в части регулирования обращения с вторичными материальными ресурсами (ВМР).

Как отметили участники совещания, в рамках изменений предлагается отнести к утилизации процессы получения вторичных материальных ресурсов (ВМР) и топлива, что, по мысли законодателей, простимулирует сбыт и использование ВМР в хозяйственном цикле.

Еще одно предполагаемое нововведение — субъекты отрасли обращения с отходами обяжут представлять целевые показатели эффективности. Кроме того, предполагается персональная ответственность каждого КПО за эффективность своей работы. Они должна производить стопроцентную сортировку мусора и захоронение менее 50% от поступившего объема отходов.

«Первый этап по обращению с ТКО мы прошли. Внедряется раздельное накопление. За счет создания мусоросортировочных комплексов увеличивается доля использования отходов потребления. Теперь необходимо максимально запустить предприятия по переработке, снизить нагрузку на окружающую среду. Важно осуществить переход к рациональной модели производства и потребления», — отметил председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Московская область — пионер в развитии системы современного обращения с отходами, система, созданная здесь успешно работает и будет тиражироваться в масштабах страны. Поэтому сегодня мы обсуждаем законопроект именно на подмосковном КПО „Восток“, где люди, работающие „на земле“, могут дать нам действительно полезные предложения. Наша задача — создать систему, в которой отходы будут не только обрабатываться и сортироваться, но и создать эффективные меры стимулирования использования вторичных материальных ресурсов», — подчеркнул член комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

«На современных КПО автоматизированное оборудование позволяет выбрать практически все компоненты. Но что с этим делать дальше? <…> Для того, чтобы не делать циклическую экономику дотационной, общими усилиями нам необходимо создать рынки сбыта и сделать продукты переработки востребованными и конкурентноспособными», — отметил в ходе дискуссии председатель совета директоров Группы ЭкоЛайн Евгений Михайлов.

Участники совещания осмотрели цеха по переработке отходов предприятия, посетили строительную площадку крупнейшего в России завода по переработке полимеров ЭкоЛайн-Вторпласт. Его открытие запланировано на 2023 год.

С 2019 года в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева создается комплексная современная система по обращению с отходами и развивается экономика замкнутого цикла. Закрыты все 39 мусорных полигонов. Действует 11 высокотехнологичных КПО, на которых сортируют отходы для дальнейшей переработки, что является одной из основных целей Президентского проекта «Экология». На территории региона установлено более 168 тысяч контейнеров, а вывозят их более 1200 единиц мусоровозов.