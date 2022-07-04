Депутаты «Единой России» провели более 500 приемов жителей Подмосковья с начала года

В течение полугода депутаты правящей партии провели более 500 приемов для жителей Подмосковья. За это время они получили 3400 обращений, из которых 70% было решено положительно.

Об итогах работы партии рассказал руководитель фракции Игорь Брынцалов на заседании в Мособлдуме. Он отметил, что большинство обращений касалось ремонта подъездов, благоустройства, капремонта и строительства социальных объектов.

В нашей работе, как и всегда, в приоритете решение проблем жителей региона, с которыми они к нам обращаются в ходе личных приемов Игорь Брынцалов.

Для комфортных встреч общественные приемные привели в порядок. Как отметил Брынцалов, из 57 приемных Подмосковья было отремонтировано 19, еще в 16 работы продолжаются.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил взять на максимальный контроль капремонт в подмосковных школах.