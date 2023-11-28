Подмосковье 28 ноября 2023, 15:59 Депутату из Балашихи и его сослуживцам передали машину с гуманитарной помощью в зону СВО Телеканал «360»

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Депутаты из Балашихи передали автомобиль и гумпомощь своему коллеге Леониду Любимцеву в зону специальной военной операции. Полезный груз они сами доставили в Донбасс.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, депутаты городского Совета совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» приобрели автомобиль и загрузили в него посылки для военнослужащих. Старшая дочь добровольца вместе с одноклассниками написала отцу и его сослуживцам письма с пожеланиями скорее вернуться домой.

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«Мы большое внимание уделяем поддержке наших ребят военнослужащих, которые сегодня служат, выполняют свой долг в рамках специальной военной операции. Уделяем внимание их семьям. Сегодня тоже важное у нас мероприятие. В октябре мой коллега, наш депутат городского Совета Леонид Любимцев принял для себя решение и отправился на фронт», — сказал Сергей Юров.

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Машину и гуманитарную помощь в зону специальной военной операции доставили депутаты городского Совета Александр Евсюткин и Олег Зверев.

«Машина подготовлена, я перебрал и заменил, что было необходимо, приварил силовой бампер. Такая машина очень востребована нашими бойцами на фронте», — поделился Александр Евсюткин.

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