Подмосковье 12 сентября 2023, 12:44 Депутат Вшивцев отметил высокий уровень подготовки к выборам губернатора Подмосковья Telegram-канал депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева

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В Подмосковье прошли губернаторские выборы. Зампред комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев проверил работу избирательных участков в Волоколамске, Рузе, Истре, Шаховской и Можайске. Он высоко оценил уровень подготовки к голосованию и обратил внимание на обеспечение условий для маломобильных граждан.

«Голосование прошло успешно и этому предшествовала, во-первых, хорошая подготовительная работа. Информационное обеспечение дало возможность каждому желающему получить нужную информацию, где, как, и каким образом будут проходить выборы. То, что выборы были три дня, это тоже дало положительный результат», — подчеркнул депутат.

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Особое внимание Вшивцев уделил обеспечению «доступной среды» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На всех участках оборудовали пандусы, а также тактильные и цветовые обозначения.

«Хотелось бы поблагодарить органы исполнительной, законодательной власти, избирательные комиссии всех уровней, за огромную проведенную работу. Была обеспечена работа наблюдателей, которые представляли интересы кандидатов, политических партий. Хочу отметить и работу волонтеров непосредственно на участках. Была обеспечена возможность для всех желающих проголосовать на дому. Все было сделано для того, чтобы любой желающий мог воспользоваться своим конституционным правом», — добавил парламентарий.

По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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