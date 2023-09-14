Подмосковье 14 сентября 2023, 14:12 Депутат Владимир Шапкин назвал экологию одним из самых важных направлений развития в Подмосковье Телеканал «360»

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Одним из гостей церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стал председатель комитета Мособлдумы по вопросам имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии Владимир Шапкин. Он рассказал, что в Московской области уделяют пристальное внимание экологии.

«Мне нравится высказывание Андрея Воробьева, что воз нужно тащить весь сразу, потому что кому-то нужна школа, кому-то — дорога, кому-то — благоустройство. Поэтому от нас жители ждут решения всех вопросов, которые способствуют комфортному, безопасному и удобному проживанию», — подчеркнул Шапкин.

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По его словам, экология — одно из самых важных направлений развития Московской области. Сейчас комитет работает над законопроектом об экологическом воспитании, образовании и просвещении. Депутат отметил, что в его разработке участвуют все министерства.

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