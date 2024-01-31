31 января 2024, 12:56
Депутат Вячеслав Фомичев передал в Балашихе гумпомощь фонду поддержки бойцов СВО
Депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев приехал в Балашиху, чтобы передать гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции. Груз расфасовали и передали фонду поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита».
Депутат Вячеслав Фомичев является создателем Военно-технического музея Славы в Черноголовке. С начала специальной военной операции там наладили выпуск окопных свечей, жгутов и много другого. Так, на передовую уже отправили свыше тысячи эвакуационных тележек для раненых.
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В этот раз для участников специальной военной операции также собрали все необходимое по их запросам.
Сегодня в Балашихе регулярно работают два пункта сбора гуманитарной помощи по адресам: улица Парковая, 7 и проспект Ленина, 7/1.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.
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Волонтеры
Балашиха
Специальная военная операция РФ на Украине
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