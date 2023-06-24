24 июня 2023, 17:09
Депутат Верховых: заключать контракт на службу в пункте в Балашихе идут мужчины всех возрастов
Защищать интересы России идут люди абсолютно разных возрастов, в том числе и через пункт отбора добровольцев по контракту в Балашихе. Об этом заявила член совета депутатов городского округа Люберцы, председатель совета сторонников партии «Единая Россия» в муниципалитете Елена Верховых.
«В нынешнее время многие из мужчин решили доказать свое стремление к защите нашей родины не на словах, а делом. И мы видим, что бороться за свободу идут люди совершенно разных возрастов. Это внушает еще больше веры в то, что победа обязательно будет за нами!» — отметила Елена Верховых.
Реклама
Также парламентарий упомянула о жителях Люберец, которые оказывают поддержку бойцам СВО. Горожане передают солдатам гуманитарную помощь и помогают в оформлении всех необходимых документов.
«Это делается для того, чтобы наши бойцы пускай и на передовой чувствовали себя не одинокими», — добавила депутат.
Уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту находится в Подмосковье по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.
Информацию о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.
Подробности о мерах социальной поддержки размещены на портале контрактмо.рф.
Люберцы
Балашиха
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама