Подмосковье 14 июля 2023, 17:28 Депутат Светлана Давыдова рассказала о льготах для малоимущих и многодетных семей в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Муниципальный депутат Светлана Давыдова отчиталась о проделанной работе перед педагогическим коллективом школы № 5 в Лобне. Она рассказала о льготах для малоимущих и многодетных семей округа.

Светлана Давыдова сообщила о реализации федеральных партийных проектов «Культура малой Родины» и «Крепкая семья» в Лобне.

Реклама

«В рамках реализации проекта „Крепкая семья“ еще в 2020 году совместно с волонтером Ольгой Голенко мы запустили пилотный проект по поддержке малоимущих и многодетных семей нашего города. Мы вручаем сертификаты, которые позволяют любому члену семьи получить парикмахерские услуги с 70%-ной скидкой», — отметила Светлана.

Она добавила, что этот проект имеет положительные отзывы и реализуется по сей день. Так, семьи округа получили 233 сертификата на предоставление пяти услуг в 2022 году.

Кроме того, в рамках программы «Культура малой Родины» в прошлом году провели более 30 детских спектаклей для малоимущих и многодетных семей, семей участников СВО и беженцев. Также театры Лобни закупили новые костюмы и декорации и выступили на гастролях в Туапсе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».