Подмосковье 12 июля 2023, 16:39 Депутат Сергей Колунов вручил благодарственные письма работникам завода «Витраж» в Солнечногорске пресс-служба администрации Солнечногорска

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Депутат Госдумы Сергей Колунов посетил крупнейший в России завод по производству подоконников в Солнечногорске. Он пообщался с работниками компании «Витраж» и вручил троим из них благодарственные письма за особые трудовые заслуги.

Компания «Витраж» работает на территории деревни Дурыкино. Там запустили 10 линий полного цикла по производству пластиковой подоконной доски, собственный комплекс по производству сырья и лабораторию.

Депутат Госдумы Российской Федерации Сергей Колунов узнал об особенностях производства, пообщался с коллективом и руководством компании.

«Мы договорились о том, как правительство Московской области поможет для строительства промышленных зданий — это промышленная ипотека. Плюс опять же есть субсидии для пополнения оборотных средств. Плюс для закупки оборудования», — рассказал депутат.

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