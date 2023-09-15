Подмосковье 15 сентября 2023, 12:41 Депутат Сергей Колунов отправил тепловизионные прицелы и рацию в зону СВО Пресс-служба депутата Сергея Колунова

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Депутат Госдумы Сергей Колунов отправил очередную посылку в зону СВО. В ближайшее время тепловизионные прицелы и рация окажутся на передовой.

«Наступила осень, совсем скоро начнется сезон дождей, а значит, оборудование должно быть к этому готово. Прицелы Saim как раз имеют надежные корпуса с защитой от влаги и воды и способны работать на коротких и средних дистанциях сквозь туман, дым и осадки», — отметил Колунов.

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Рация «Гранит» — отечественная разработка. По отзывам бойцов, такие устройства хорошо проявляют себя на передовой, имеют 16 каналов связи и ударопрочный корпус.

«Помощь жителям освобожденных территорий, поддержка российских военнослужащих и их семей останутся приоритетными направлениями нашей работы», — заключил депутат.

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