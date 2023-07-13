13 июля 2023, 09:06
Депутат Сергей Андреев рассказал о реконструкции стадиона «Труд» в Лобне
Депутат Сергей Андреев встретился с жителями микрорайона Красная Поляна в Лобне. Он рассказал об итогах работы за 2022 год и планах на будущее.
Встреча с депутатам прошла в Доме культуры микрорайона Красная Поляна. Сергей Андреев подвел итоги работы депутатского корпуса за 2022 год.
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Он рассказал о реализации наказов избирателей и долгожданной реконструкции стадиона «Труд». Уже в конце августа в микрорайоне появится современное футбольное поле с беговыми дорожками по периметру и многофункциональная площадка, на которой можно будет сдавать нормативы ГТО.
Также депутат рассказал о поддержке участников СВО и их семей со стороны депутатского корпуса, администрации Лобни и жителей города.
«С коллегами по фракции партии „Единая Россия“ и волонтерами мы продолжаем активную работу по этому направлению и по сей день», — отметил Сергей Алексеевич.
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Лобня
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