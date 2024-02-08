Подмосковье 08 февраля 2024, 15:23 Депутат Рустам Фахрисламов рассказал о поддержке бойцов СВО на встрече с жителями Балашихи пресс-службы администрации городского округа Балашиха

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Муниципальный депутат Рустам Фахрисламов встретился с жителями микрорайона Железнодорожный в Балашихе. Они обсудили социальные меры поддержки бойцов специальной военной операции.

Волонтеры рассказали жителям о своих поездках на передовую. С начала специальной военной операции они координируют сборы гуманитарной помощи и доставляют ее бойцам.

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«Достаточно большое количество людей подключается к этой работе. Груза у нас очень много, и он разный — все на благо нашей победы и поддержки бойцов! На встрече прозвучал вопрос об установке памятника бойцам специальной военной операции. Инициативу я поддерживаю, так как ситуация на поле боя серьезная, ребята бьются, глаза горят у всех. Заднюю не включает никто. Каждый из них достоин этого!» — сказал представитель отделения «Боевое братство» Артем Судаков.

Жители микрорайона поддержали инициативу Комитета семей и воинов Отечества Балашихи по установке памятника, посвященного подвигу бойцов на передовой. Он дополнит мемориальный комплекс на братском кладбище и памятник «Вечная память павшим воинам 1941-1945».

После на встрече обсудили реализацию национальных проектов, федеральных, региональных и муниципальных программ в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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