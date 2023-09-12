Подмосковье 12 сентября 2023, 11:53 Депутат Рожнов отметил чуткое отношение к избирателям на выборах в Подмосковье Пресс-служба Московской областной думы

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Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов посетил 30 избирательных участков во время голосования в Подмосковье. Он высоко оценил активность жителей и явку.

Как рассказал депутат, голосование прошло в штатном режиме, нарушений в регионе не выявили. Все участки обустроили в соответствии с правилами, а за процессом следили наблюдатели.

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«Атмосфера на участках была доброжелательная, более того, за чуткое отношение к избирателям граждане благодарили членов участковых избирательных комиссий», — сказал он.

По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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