10 сентября 2023, 11:55
Депутат Олег Жолобов оценил работу центра наблюдения за выборами в Подмосковье
Депутат Мособлдумы Олег Жолобов оценил работу Центра мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области. Он остался под большим впечатлением от увиденного.
«Одним словом, очень классно. Я могу обосновать свои слова тем, что я работал на 10 Олимпийских играх и очень много повидал. И я знаю, что это очень качественный шаг, когда ты постоянно видишь картинку, когда ты постоянно общаешься с наблюдателями, когда сюда приезжают люди», — заявил парламентарий.
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Жолобов уже проверил около 25 избирательных участков. По его словам, работу на них организовали на высоком уровне.
«Был на разных участках: и в сельских территориях, и в небольших клубах, и в самом центре городского округа Домодедово. Поток идет. В пятницу люди приходили прямо с утра. Все очень спокойно, доброжелательно», — отметил Жолобов.
По данным на 10 сентября в 10:00, явка на выборах в Московской области достигла 44,19%. Проголосовали уже 2 481 782 человека.
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