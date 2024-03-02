Подмосковье 02 марта 2024, 18:00 Депутат Николай Томашов представил жителям Химок отчет о проделанной за год работе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В школе «Триумф» прошла встреча депутата Николая Томашова с активными жителями Химок и представителями советов домов. За минувший год депутат помог решить более 450 проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, которые подняли жители.

По инициативе главы Химок и при поддержке губернатора Николай Томашов активно работает над тем, чтобы жители могли напрямую влиять на то, как развивается округ. Он курирует 92 дома и всегда на связи в чатах, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

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За прошлый год депутат провел 26 встреч с жителями, помогая им разрабатывать инвестиционные программы для улучшения жилищных условий. Также он организовал 36 личных приемов, чтобы каждый мог поделиться своими проблемами и предложениями.

На встрече также обсудили планы на следующий год и новые идеи по улучшению инфраструктуры Химок, которые предложили сами жители.

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