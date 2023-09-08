Подмосковье 08 сентября 2023, 15:34 Депутат Николай Пушкин проголосовал на выборах в Серпухове в числе первых

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Представитель Совета депутатов Серпухова Николай Пушкин проголосовал на выборах в Подмосковье в числе первых. На избирательный участок № 2889 он пришел вместе с женой и сыном.

По словам депутата, выборы в этом году организовали удобно для тех, кто привык уезжать из города в выходные. Выполнить гражданский долг можно и в пятницу.

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«Исполнить свой гражданский долг и спокойно работать — очень удобно в рабочий день. Мы всегда ходим на выборы всей семьей — это занимает 15 минут», — сказал он.

К 14:00 в дистанционном голосовании приняли участие свыше 243 человек. Всего в ДЭГ поучаствуют 445,2 тысячи жителей региона. В общей сложности на ДЭГ в Московской области заявились 445 261 человек.

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