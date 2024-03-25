25 марта 2024, 15:05
Депутат Наталья Каныгина помогла провести собрание собственников квартир в Химках
Общее собрание собственников прошло в Химках для собственников квартир в доме № 21 по улице Пожарского. Его провели при поддержке депутата Совета депутатов округа Натальи Каныгиной.
Как рассказали в администрации округа, жители обсудили выбор представителей совета дома и его председателя, а также проголосовали за перенос сроков капитального ремонта.
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По словам Каныгиной, дом был построен более 50 лет назад. Для качественного обслуживания ему нужен совет и председатель.
«Участникам собрания раздали бланки для заочного голосования. В течение 20 дней химчане смогут принять решение. Кроме того, жители проголосовали за перенос сроков проведения капитального ремонта на более раннюю дату. Также на встречу я пригласила представителей управляющей компании „Жилищник“, с которыми химчане обсудили текущие вопросы содержания здания», — сказала она.
Муниципальный депутат Ирина Спирина добавила, что совет дома и его председатель налаживают взаимодействие жителей и управляющей компании, а также государственными ведомствами.
Систему, при которой депутаты помогают наладить коммуникацию для улучшения городской инфраструктуры ввели по поручению главы Химок Дмитрий Волошина.
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Химки
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