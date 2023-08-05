05 августа 2023, 16:22
Депутат Мособлдумы Жолобов отметил высокий уровень поддержки контрактников
Служба по контракту является осознанным выбором защитников страны, заявил член комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Олег Жолобов. Он отметил, что власти активно продолжают создавать новые мотивации для бойцов и их семей на региональном и федеральном уровнях.
«Сейчас в особенности наши воины, наши солдаты, офицеры — это очень значимые люди. Мер поддержки много, но думаю, что их будет еще больше. Тем более что и запросы есть. Вот, в частности, ко мне многие обращаются с вопросом помочь улучшить жилищные условия», — рассказал Олег Жолобов.
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Также парламентарий подчеркнул, что он поддерживает связь с 40 семьями военнослужащих. Родные и близкие бойцов получают всю необходимую поддержку и консультацию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уникальном центре подготовки контрактников в Балашихе. Учреждение находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.
Уточнить информацию о прохождении службы можно по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.
Подробности об актуальных мерах поддержки бойцов доступны на сайте контрактмо.рф.
Мособлдума
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