Подмосковье 05 августа 2023, 16:22 Депутат Мособлдумы Жолобов отметил высокий уровень поддержки контрактников Пресс-служба губернатора Московской области

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Служба по контракту является осознанным выбором защитников страны, заявил член комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Олег Жолобов. Он отметил, что власти активно продолжают создавать новые мотивации для бойцов и их семей на региональном и федеральном уровнях.

«Сейчас в особенности наши воины, наши солдаты, офицеры — это очень значимые люди. Мер поддержки много, но думаю, что их будет еще больше. Тем более что и запросы есть. Вот, в частности, ко мне многие обращаются с вопросом помочь улучшить жилищные условия», — рассказал Олег Жолобов.

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Также парламентарий подчеркнул, что он поддерживает связь с 40 семьями военнослужащих. Родные и близкие бойцов получают всю необходимую поддержку и консультацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уникальном центре подготовки контрактников в Балашихе. Учреждение находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Уточнить информацию о прохождении службы можно по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Подробности об актуальных мерах поддержки бойцов доступны на сайте контрактмо.рф.