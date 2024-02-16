Подмосковье 16 февраля 2024, 14:05 Депутат Мособлдумы Вшивцев встретился с бойцами СВО в преддверии Дня защитника Отечества Встреча состоялась в Москве в госпитале им. Вишневского на Левобережной улице. / Ирина Паленова

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Депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев провел встречу с ранеными бойцами специальной военной операции в преддверии Дня защитника Отечества. Мероприятие прошло в госпитале имени Вишневского.

Владимир Вшивцев познакомился с ребятами и рассказал о себе, поделившись опытом адаптации и социализации. Он подчеркнул, что спорт, особенно плавание, помогли ему в этом процессе.

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«К занятиям в бассейне относился как к начальному этапу физической реабилитации. Потом появился азарт. Стал многократным рекордсменом, а затем и чемпионом Союза. Начал выезжать на международные соревнования», — рассказал депутат.

Председатель профкома ИПТК «Логосвос» Нина Лаврик также выступила перед участниками встречи, рассказав о книгах в шрифте Брайля и другой продукции, предназначенной для слабовидящих людей. Она также поделилась информацией о компьютерных программах и приложениях, которые сделали цифровой мир доступным для людей с ограниченными возможностями зрения.

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