16 февраля 2024, 14:05
Депутат Мособлдумы Вшивцев встретился с бойцами СВО в преддверии Дня защитника Отечества
Депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев провел встречу с ранеными бойцами специальной военной операции в преддверии Дня защитника Отечества. Мероприятие прошло в госпитале имени Вишневского.
Владимир Вшивцев познакомился с ребятами и рассказал о себе, поделившись опытом адаптации и социализации. Он подчеркнул, что спорт, особенно плавание, помогли ему в этом процессе.
Реклама
«К занятиям в бассейне относился как к начальному этапу физической реабилитации. Потом появился азарт. Стал многократным рекордсменом, а затем и чемпионом Союза. Начал выезжать на международные соревнования», — рассказал депутат.
Председатель профкома ИПТК «Логосвос» Нина Лаврик также выступила перед участниками встречи, рассказав о книгах в шрифте Брайля и другой продукции, предназначенной для слабовидящих людей. Она также поделилась информацией о компьютерных программах и приложениях, которые сделали цифровой мир доступным для людей с ограниченными возможностями зрения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Военные
Депутаты
Мособлдума
Реклама
Реклама