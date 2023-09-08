Подмосковье 08 сентября 2023, 13:51 Депутат Мособлдумы Володин проголосовал на выборах в Красногорске Екатерина Кирдина

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Депутат Мособлдумы Роман Володин проголосовал на одном из избирательных участков Красногорска. Он отметил качественную и сплоченную работу избирательной комиссии. Депутат также пообщался с первыми проголосовавшими жителями округа.

«Я житель городского округа Красногорск, я здесь прописан. Я пришел сюда одним из первых, хотя коллеги говорят, что уже успели только на этом участке проголосовать более 38 человек. Думаю, динамика будет повышаться и, соответственно, ждем достойных результатов», — отметил Володин.

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Напомним, что выборы проходят с 8 по 10 сентября. Каждый желающий может прийти на избирательный участок по месту жительства или сделать выбор онлайн — с помощью дистанционного электронного голосования.

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