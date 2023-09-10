Подмосковье 10 сентября 2023, 11:40 Депутат Мособлдумы Владимир Жук проверил избирательные участки в Котельниках Фельдфебелева Ольга

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Депутат Мособлдумы Владимир Жук посетил несколько избирательных участков в Котельниках. Он проверил работу УИКов в школе № 2 и ДК «Белая дача».

«Десятое сентября — последний день голосования по выборам губернатора Московской области, это ответственный день, и мне хотелось лично убедиться, что все в порядке. Приятно, что выборы проходят в спокойном режиме», — заявил Жук.

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В Котельниках работают 18 избирательных участков.

По данным на 10 сентября в 10:00, явка на выборах в Московской области достигла 44,19%. Проголосовали уже 2 481 782 человека.

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