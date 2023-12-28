Подмосковье 28 декабря 2023, 15:32 Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев навестил раненых участников СВО в госпитале Красногорска Депутат встретился с военнослужащими, утратившими зрение в ходе полученного ранения в зоне СВО. / Ирина Паленова

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Владимир Вшивцев и представители тифлоинформационного комплекса «Логосвос» посетили госпиталь в Красногорске, где лечатся раненые участники СВО. Военнослужащим, потерявшим зрение, рассказали о возможностях трудоустройства и передали подарки.

Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев сам потерял зрение в Афганистане. Он рассказал об этом бойцам и поделился личным опытом реабилитации после ранения. Важно не опускать руки и использовать возможности для профессионального образования, трудоустройства, занятий спортом.

Ирина Паленова Депутат встретился с военнослужащими, утратившими зрение в ходе полученного ранения в зоне СВО.

«Сегодня для участников спецоперации реализуются федеральные и региональные меры поддержки. Оказывается помощь в реабилитации и решении социальных вопросов. В этой работе активно участвуют местные организации Всероссийского общества слепых», — добавил депутат.

О возможностях трудоустройства рассказала представитель комплекса «Логосвос» Нина Лаврик. Она рассказала, что директорами предприятия были и остаются незрячие люди, а среди сотрудников много инвалидов по зрению. Они в том числе работают на компьютерах с помощью специальных программ. Полезной стала информация о «говорящих» книгах, которые выпускаются на предприятии «Логосвос».

Военнослужащих поблагодарили за самоотверженную службу и поздравили с наступающим Новым годом. В подарок бойцы получили подарочные наборы, в которые вошли тонометры с голосовым сопровождением.

Подмосковье ведет активную работу по поддержке семей военнослужащих. О важности проявления внимания и заботы тем, кто в этом больше всего нуждается, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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