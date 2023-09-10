Подмосковье 10 сентября 2023, 09:28 Депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова проверила избирательный участок в Истре Фото: Владимир Киселев

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Депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова проверила работу избирательного участка № 762 в Истре. По ее словам, нарушений она не нашла.

«Я приехала сюда, чтобы проинспектировать работу избирательной комиссии. Должна отметить, что нарушений в работе нет, выборы проходят в рабочем режиме, на избирательном участке присутствуют наблюдатели, среди них наша молодежь», — рассказала Сердюкова.

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Парламентарий заявила, что в этом году в выборах задействовали около тысячи молодых людей.

«Работает комиссия, члены комиссии помогают тем избирателям, которые не могут дистанционно проголосовать дома: на избирательном участке есть компьютер и члены избирательной комиссии помогают проголосовать, это очень важно для избирателей», — добавила Сердюкова.

В Подмосковье работают 3983 избирательных участка, из них 3928 — постоянных и 43 — временных. За первые два дня выборов явка составила 2 420 501 человек (43,33%) на участках для голосования и 358 683 (80,56%) избирателей проголосовали через ДЭГ.

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