Подмосковье 27 марта 2024, 14:02 Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил строительство новой школы в Балашихе

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Строители готовятся к штукатурным работам в здании новой школы на 1320 мест в ЖК «Центр-2» в Балашихе. Готовность объекта проверил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четырехэтажном здании школы будет 55 классов. Все учебные помещения спроектировали с учетом возрастных особенностей каждой из групп. Начальные и старшие классы будут разделены по этажам.

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«Корпус здания построен, вставлены окна, внутри уже выложены перегородки. Строители готовятся к внутренним штукатурным работам, монтируют вентиляцию. В целом динамика на объекте позитивная», — отметил Тарас Ефимов.

Как только стает последний снег, подрядчик приступит к благоустройству. Открыть школу планируется в этом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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