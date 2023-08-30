Подмосковье 30 августа 2023, 16:19 Депутат Мособлдумы Шапкин перечислил меры поддержки военнослужащих по контракту Пресс-служба губернатора Московской области

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Ответственность за судьбу родины всегда была неотъемлемой частью русского человека, отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. По его словам, сегодня военнослужащие по контракту могут рассчитывать на полную поддержку от государства, региона и земляков.

«Имею за плечами военный опыт. Прекрасно понимаю, насколько стране нужны профессиональные бойцы — богатыри нашего времени. Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации как раз про это. Здорово сегодня укрепляют мощь нашей армии добровольцы — мужественные и подготовленные люди. Они не пасуют перед трудностями, могут выполнять сложные боевые задачи и умеют эксплуатировать новейшую военную технику», — рассказал депутат.

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Шапкин напомнил о пункте отбора на военную службу в Балашихе, где можно пройти медкомиссию, решить все финансовые вопросы и оформить нужные документы. Единовременная выплата контрактникам в Подмосковье составляет 600 тысяч рублей, бойцы также получают ежемесячный оклад в размере 200 тысяч и премии.

Кроме того, он упомянул, что для солдат предусмотрены кредитные каникулы, сохранение рабочего места, академический отпуск, бесплатное лечение и реабилитация в медучреждениях, жилье по льготной ипотеке и многое другое. Семьи военнослужащих также не остаются без внимания — питание в школах, путевки в лагеря и квоты на поступление в вузы для детей, бесплатные соцуслуги на дому пожилым родителям и организация профобучения для жен.

«В рамках депутатской работы в своих округах общаюсь с семьями наших бойцов, если нужно, решаем возникающие проблемы. Важно эту работу вести постоянно, чтобы наши земляки знали — в тылу у родных все хорошо», — подчеркнул парламентарий.

Уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту находится в Подмосковье по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Информацию о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Подробности о мерах социальной поддержки доступны на портале контрактмо.рф.