Подмосковье 04 декабря 2023, 18:08 Депутат Мособлдумы Сергей Маликов встретился с семьями военнослужащих Фото: Пресс-служба Мособлдумы

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Депутат Мособлдумы Сергей Маликов встретился с родственниками военнослужащих в Подмосковье. На встрече обсудили меры поддержки и льготы, которые полагаются семьям бойцов СВО.

«Смотря в глаза каждой из этих женщин и услышав каждую историю, я в очередной раз убеждаюсь, что у наших российских женщин есть особый генетический код неиссякаемой силы и энергии, и в трудные времена эта сила утраивается в разы», — отметил Маликов.

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По его словам, сейчас значительно снизилось количество обращений по оформлению льгот, которые полагаются семьям по федеральному и региональному законодательству. Однако, вопросы бытового характера остаются актуальными для семей.

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