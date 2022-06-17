Депутат Мособлдумы Сергей Маликов поздравил медиков с профессиональным праздником

Медицинских работников Подмосковья поздравили с профессиональным праздником. Мероприятие прошло в ДК «Подмосковье».

Депутат Мособлдумы Сергей Маликов обратился к медикам с поздравлениями и поблагодарил за труд.

«Спасибо Вам, дорогие медики, за то, что Вы вырастили и сделали нас и здоровыми, и счастливыми! Спасибо за Ваш подвиг в пандемийный и постпандемийный периоды! С праздником Вас!», — сказал Маликов.

Работникам здравоохранения вручили благодарственные письма главы городского округа, партии «Единая Россия» и Мособлдумы, а также грамоты Совета депутатов.

Более тысячи врачей следят за здоровьем жителей городского округа Красногорск, на его территории работает 5 госучреждений здравоохранения.