Депутат Мособлдумы Сергей Маликов и резиденция «Арт-Нахабино» представили Подмосковье на ярмарке Art Russia

Депутат Московской областной думы Сергей Маликов и арт-резиденция «Арт-Нахабино» представили регион на международной ярмарке современного искусства Art Russia, которая проходит в эти дни в Гостином дворе.

«Сегодня — первый день выставки Art Russia. Для сферы искусства и для меня лично это — огромное событие! Такие масштабные ярмарки дают возможность российским художникам показать себя, а посетителям — увидеть богатство нашего искусства», — сказал Сергей Маликов.

Стенд подмосковной резиденции посетила председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова. Она высоко оценила экспозицию и пожелала дальнейших успехов.

«Как основатель арт-резиденции „Арт-Нахабино“, я вдохновляюсь творческими проектами и уникальными, талантливыми людьми, которые видят иначе этот мир и показывают его так прекрасно. На стенде нашей резиденции представлены работы Дмитрия Ламонова — он взял за основу мотивы хохломы, гжели, добавил каллиграфию и NFT. Работы фантастические, современно и в то же время приурочено к народным промыслам!», — добавил Сергей Маликов.

Всего в этом году на ярмарке современного искусства представлены 80 стендов. Art Russia проходит с 31 марта по 3 апреля в Гостином дворе.