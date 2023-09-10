Подмосковье 10 сентября 2023, 16:13 Депутат Мособлдумы Сергей Керселян пришел на выборы вместе с сыновьями Евгений Лавряшин

Читать 360tv в

Депутат Мособлдумы Сергей Керселян пришел на выборы вместе с сыновьями. Они проголосовали избирательном участке в школе № 12 на улице Комитетский лес в Королеве.

Семья Керселян решила исполнить гражданский долг в финальный день выборов из-за младшего сына Андрона. Молодой человек учится в вузе в пятницу и субботы.

Реклама

«У нас традиция — всегда на выборы вместе ходим, и он, будучи еще маленьким и не имея права голосовать, все время приходил с нами. Сегодня с утра уже он был весь в нетерпении — все спрашивал, когда пойдем. И вот мы пришли, и он впервые выполнил свой гражданский долг», — рассказал Керселян.

При этом парламентарий предпочел отдать свой голос в очном формате.

В Подмосковье продолжается финальный день голосования. Самую высокую явку на выборах в регионе показали Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад и Истра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».