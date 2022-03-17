Депутат Мособлдумы предложил улучшить процесс развития и реабилитации водных объектов

Депутат Московской областной думы Сергей Маликов предложил повысить эффективность работ, проводимых с водными объектами. Он выступил с предложением на международном форуме-выставке «Чистая страна».

Процесс работ с водными объектами должен быть усовершенствован, отметил депутат. Сергей Маликов уточнил, что заказчикам необходимо ставить технические задания более точно, привлекать квалифицированные кадры, а главное — наладить системное и долгосрочное планирование.

«Для успешной реализации президентского проекта „Экология“ в части, касающейся воды, необходим системный подход — выделение отдельного специалиста, обладающего знаниями в области экологии, проектирования для работы на водном объекте; необходимо долгосрочное планирование при уборке прилегающих к водоему территорий. В целом — необходимо создание единой инструкции для субъектов РФ по выставлению техзаданий», — сказал Сергей Маликов.

Международный форум-выставка «Чистая страна» проходит в технопарке «Сколково». Выставку организуют Минприроды РФ и ФЦП «Вода России».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку специалистов разных сфер приоритетной задачей в регионе.