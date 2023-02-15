Подмосковье 15 февраля 2023, 11:21 Депутат Мособлдумы Мурзаков поддержал инициативу жителей Мытищ по обустройству Центрального парка

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Заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова и депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков обсудили с активными жителями округа и сотрудниками ДК «Яуза» проект установки профессионального звукового оборудования в Центральном парке.

«Сегодня в рамках нашей встречи мы будем слушать проект о поставке звукоусиливающего оборудования в наш Центральный парк. На встречу, кроме работников культуры, пришли также и активные жители нашего города, они собрали много подписей для выдвижения этого проекта», — сообщил Михаил Мурзаков.

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Проект приобретения звукоусиливающей аппаратуры направлен на улучшение качества мероприятий, проводимых на открытом воздухе. Депутат считает, что инициативная группа находится в одном шаге от получения финансирования.

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«Уличные мероприятия пользуются большой популярностью у жителей и гостей нашего города. Для их проведения недостаточно стационарного звукового оборудования, его тяжело адаптировать под наши задачи», — отметила жительница Мытищ Майра Перова.

В 2015 году в 51 субъекте России было запущено инициативное бюджетирование. Его цель — вовлечь жителей в управление своими территориями. Кроме того, отдельные проекты граждан могут получить финансирование из бюджета на конкурсной основе.

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