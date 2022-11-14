Подмосковье 14 ноября 2022, 17:30 Депутат Мособлдумы подарил сыну мобилизованного из Красногорска гитару

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Семью мобилизованного из Красногорска посетил депутат Мособлдумы Сергей Маликов. Сына военнослужащего Тимофея поздравили с Днем рождения, вручив ему в подарок гитару.

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«Тимофея и его маму, Елену Викторовну, проведал у них дома — поздравил юношу с Днем рождения, передав в подарок гитару. Тимофей давно хочет научиться играть на музыкальном инструменте, что приятно радует», — рассказал депутат.

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Он отметил, что особенно важно оказывать помощь семьям военнослужащих, пока они защищают Родину. Этот вопрос продолжат держать на контроле.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что число обращений по теме частичной мобилизации снизилось в Подмосковье.

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