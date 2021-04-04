Депутат Мособлдумы оценил ход голосования в Пушкинском городском округе

Выборы в Совет депутатов в Пушкинском городском округе организованы хорошо, работа на участках кипит. Небольшие недочеты есть, но в виде пожеланий местных жителей. Об этом заявил олимпийский чемпион по лыжному спорту, депутат Мособлдумы Александр Легков.

«В общем здесь все организовано хорошо, здесь на участках работают люди прекрасно. Никаких замечаний нет. Эпидемиологическая ситуация — тоже все отлично в этом плане. Антисептики, маски, все присутствует. Я даже не сомневался, что здесь все так будет», — рассказал Легков.

По словам депутата, на участках много наблюдателей из других городов, которые пристально следят за ходом выборов и делятся своими соображениями. Основным недочетом организации голосования местные жители, по словам Легкова, называют недостаток информации.

«Мы уплотнили все участки своими наблюдателями и членами с правом совещательного голоса. Безусловно, я сама посетила каждый из 20 участков в своем округе. Были мелкие нарушения, которые в рабочем порядке были устранены. Надеюсь, что в течение всего хода голосования они, если будут, то будут также устранены», — поделилась лидер списка партии «Справедливая Россия» на этих выборах Ольга Привалова.

Она подчеркнула, что председатели участков сразу реагируют на жалобы. Привалова отметила, что ни одна из них не идет выше, потому что все вопросы решают на месте.

4 апреля в Пушкинском городском округе проходят выборы в Совет депутатов. По результатам голосования в него войдут 30 депутатов: 10 депутатов по единому округу, 20 — по четырем пятимандатным округам..