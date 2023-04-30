Подмосковье 30 апреля 2023, 15:49 Зампред Мособлдумы Рожнов встретился с ветеранами погранвойск в Голицыне Никита Сморкалов

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Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов пообщался с представителями организации ветеранов пограничных войск в Голицыне Одинцовского городского округа. Также на встрече побывала начальник территориального управления города Галина Кувшинникова.

Депутат регулярно навещает активистов Голицына. Ветераны обсуждают с зампредом главные проблемы города, которые требуют особого внимания. В этот раз участники встречи подняли вопросы о состоянии дорог, канализации, благоустройства и развития социальной инфраструктуры.

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Также в ходе собрания представители организации напомнили о необходимости создания спортивного комплекса в городе. Депутат пообещал изучить вопрос о финансировании строительства объекта и поиска частного инвестора. Глава теруправления добавила, что для этих целей в Голицыне имеется земельный участок, но для его использования нужно решить ряд административных задач.

Участники встречи обсудили и множество других вопросов: надземный переход через ж/д пути, ямочный ремонт, содержание общественных пространств, состояние здания культурно-досугового центра и многое другое. Зампред зафиксировал всю предоставленную активистами информацию. Контроль выполнения работ будет проводиться даже после решения проблемы.

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