Подмосковье 10 сентября 2023, 18:32 Депутат Мособлдумы Олег Гаджиев проверил работу избирательных участков в Пушкино Константин Гергая

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Депутат Мособлдумы Олег Гаджиев проверил работу 10 избирательных участков в Пушкино. На УИКах он пообщался с местными жителями и наблюдателями.

«По словам наблюдателей, активность жителей высокая. Процесс голосования организован в высшей степени грамотно и комфортно для избирателей. На каждом участке имеются информационные таблички, а доброжелательные сотрудники избирательных комиссий всегда готовы помочь людям», — рассказал Гаджиев.

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По данным на 15:00 явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.

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