Подмосковье 10 сентября 2023, 10:45 Депутат Мособлдумы Николай Черкасов проверил избирательные участки в Пушкино Константин Гергая

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Депутат Мособлдумы Николай Черкасов проверил избирательные участки в Доме культуры «Пушкино» в одноименном округе. По его словам, для организации выборов очно и дистанционно провели большую работу.

«Очень важно оценить качество работы такого алгоритма и учесть все пожелания и обратную связь от голосующих и членов избирательной комиссии. Важно отметить, что на данных участках полностью отсутствуют замечания представителей избиркома и граждан, пришедших осуществить свое волеизъявление. Это радует», — заявил Черкасов.

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В Подмосковье стартовал финальный день выборов. Для удобства избирателей впервые в регионе применили формат дистанционного электронного голосования.

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