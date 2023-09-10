10 сентября 2023, 10:45
Депутат Мособлдумы Николай Черкасов проверил избирательные участки в Пушкино
Депутат Мособлдумы Николай Черкасов проверил избирательные участки в Доме культуры «Пушкино» в одноименном округе. По его словам, для организации выборов очно и дистанционно провели большую работу.
«Очень важно оценить качество работы такого алгоритма и учесть все пожелания и обратную связь от голосующих и членов избирательной комиссии. Важно отметить, что на данных участках полностью отсутствуют замечания представителей избиркома и граждан, пришедших осуществить свое волеизъявление. Это радует», — заявил Черкасов.
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В Подмосковье стартовал финальный день выборов. Для удобства избирателей впервые в регионе применили формат дистанционного электронного голосования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мособлдума
Пушкино
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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