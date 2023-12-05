Подмосковье 05 декабря 2023, 09:43 Депутат Мособлдумы Наумов принял участие в отправке гуманитарной помощи Донбассу https://vk.com/a_naumov_kprf

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Еще один конвой гуманитарной помощи отправили в Донбасс из Подмосковья. Фракция КПРФ направила туда 10 машин УАЗ с продуктами, лекарствами и снаряжением.

Как рассказали в Мособлдуме, активное участие в отправке гуманитарной помощи принял заместитель председателя ведомства, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Он напомнил, что Подмосковье отправляет конвои в Донбасс с 2014 года. В этот раз вместе с необходимой помощью туда направят 10 автомобилей.

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«Показательно то, что сейчас наши люди — жители Подмосковья идут на фронт, много идет служить и по контракту. Важно победить эту нечисть. Чтобы дети нашей страны, нашей России, жили в мире, и чтобы никогда фашизм не возродился, как это произошло на Украине», - сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал самые востребованные запросы от жен и матерей участников СВО. Это занятия спортом для детей, перерасчеты оплаты за ЖКУ, реабилитация и медицинская помощь.

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