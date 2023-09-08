08 сентября 2023, 16:47
Депутат Мособлдумы Михаил Раев проголосовал на выборах в Химках
Депутат Мособлдумы Михаил Раев проголосовал в первый день выборов в Подмосковье. Гражданский долг парламентарий исполнил на участке № 3212 в Сходне в Химках.
«Сегодня мы выбираем судьбу Московской области, а также судьбу нашего городского округа Химки. Я призываю всех жителей прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию», — призвал Раев.
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На выборы пришла и председатель Химкинского союза медсестер и депутат Надежда Смирнова. Председатель муниципального Совета депутатов Сергей Малиновский проголосовал электронно.
«Дистанционное голосование — это уникальная возможность, которая предоставлена каждому жителю нашего региона. Можно проголосовать, не выходя из дома, но мы пришли на избирательный участок, потому что это удобно и здесь можно получить подсказку», — пояснил Малиновский.
Компьютеры для дистанционного электронного голосования стоят на каждом избирательном участке. Сотрудники избирательной комиссии консультируют по работе сервиса.
Явка на выборах в Московской области к 15:00 составила 14,89% и 898 108 избирателей. Всего в очном формате проголосовали 620 090 человек.
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