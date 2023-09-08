Подмосковье 08 сентября 2023, 16:51 Депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков проверил избирательный участок в Лобне

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Депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков посетил избирательный участок в школе № 10 в Лобне. Он расположен в микрорайоне Катюшки.

В Лобне работают 35 избирательных участков.

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«Голосование проходит в штатном режиме, жители активно в нем участвуют. Поговорил с членами комиссии, все в хорошем настроении, с нетерпением ждут горожан, помогают, консультируют», — заявил депутат.

«Уже не первый раз вместе с семьей приходим на наш избирательный участок в школе № 10. Здесь всегда очень приятная комиссия, работают волонтеры, все спокойно в соответствии с требованиями. Вместе с супругом всегда голосуем и приходим на участок вместе с детьми», — рассказала жительница Лобни Марина Николаева.

Явка на выборах в Московской области к 15:00 составила 14,89% и 898 108 избирателей. Всего в очном формате проголосовали 620 090 человек.

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