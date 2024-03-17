Подмосковье 17 марта 2024, 22:14 Депутат Мособлдумы Марк Черемисов проголосовал на выборах президента вместе с семьей https://t.me/cheremisov_mk/4345

Читать 360tv в

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов принял участие в выборах президента России. В этом году, который объявлен годом семьи, он не пропускает возможности исполнить свой гражданский долг и ввел новую традицию участвовать в голосовании вместе со своей семьей.

Черемисов подчеркнул, что для них важно сделать выбор в пользу лучшего будущего. В последнее время депутат на важные мероприятия стал брать своего сына Константина. Хотя ребенок еще не совсем осознает происходящее, в его глазах уже заметен интерес.

Реклама

Марк Черемисов убежден, что формирование активной гражданской позиции в детях с самого детства очень важно.

«В будущем расскажу ему, что когда он был маленьким, мы вместе выбрали судьбу своей страны», — добавил депутат Мособлдумы Марк Черемисов

Также на выборах парламентарий случайно встретил своих однопартийцев первого секретаря Балашихинского ГК КПРФ, депутата Совета депутатов Балашихи Александра Дегтяренко и заместителя председателя Совета депутатов Олега Зверева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».