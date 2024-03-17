17 марта 2024, 22:14
Депутат Мособлдумы Марк Черемисов проголосовал на выборах президента вместе с семьей
Депутат Мособлдумы Марк Черемисов принял участие в выборах президента России. В этом году, который объявлен годом семьи, он не пропускает возможности исполнить свой гражданский долг и ввел новую традицию участвовать в голосовании вместе со своей семьей.
Черемисов подчеркнул, что для них важно сделать выбор в пользу лучшего будущего. В последнее время депутат на важные мероприятия стал брать своего сына Константина. Хотя ребенок еще не совсем осознает происходящее, в его глазах уже заметен интерес.
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Марк Черемисов убежден, что формирование активной гражданской позиции в детях с самого детства очень важно.
«В будущем расскажу ему, что когда он был маленьким, мы вместе выбрали судьбу своей страны», — добавил депутат Мособлдумы Марк Черемисов
Также на выборах парламентарий случайно встретил своих однопартийцев первого секретаря Балашихинского ГК КПРФ, депутата Совета депутатов Балашихи Александра Дегтяренко и заместителя председателя Совета депутатов Олега Зверева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Подмосковье.
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Выборы президента — 2024
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