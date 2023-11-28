Подмосковье 28 ноября 2023, 09:45 Депутат Мособлдумы Марк Чемисов поздравил лауреатов премии «Сердце матери» в Богородском округе https://mkkprf.ru/27961-mark-cheremisov-esli-schastlivy-vy-dorogie-mamy-to-budet-schastliva-vsya-semya.html

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Четвертая премия главы Богородского округа Игоря Сухина «Сердце матери» прошла в Подмосковье. Ее лауреатами стали многодетные женщины м матери выдающихся жителей региона.

Премия направлена на выражение признательности материнскому труду. Ее соискательницами становятся многодетные матери, а также матери героев, чемпионов и других выдающихся жителей региона.

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В мероприятии приняли участие глава округа, депутат Госдумы Александр Толмачев, председатель Совета депутатов Богородского Владимир Хватов. С обращением к присутствующим обратился депутат Мособлдумы Марк Чемисов. Он пожелал женщинам и их семьям счастья.

«Как мужчина, как отец могу точно сказать, что на ваши плечи ложится больший груз ответственности родительства. Конечно, каждый мужчина просто обязан позаботиться, обеспечить и защитить, но мама всегда в более близком контакте с ребенком», — подчеркнул он.

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