Подмосковье 08 сентября 2023, 17:43 Депутат Мособлдумы Марина Шевченко проверила работу избирательных участков в Талдомском округе Арина Кузнецова

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Депутат Московской областной думы Марина Шевченко проследила за ходом выборов в Талдомском округе. По ее словам, работа проходит в штатном режиме.

«Участки открылись вовремя. Кроме того, жители, которые успели подать соответствующее заявление, проголосовали в дистанционном формате», — отметила Шевченко.

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Всего в Подмосковье открыли 2 508 участков. По данным на 15:00, явка на выборах в Московской области составила 14,89% и 898 108 избирателей. Всего в очном формате проголосовали 620 090 человек.

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