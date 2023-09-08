08 сентября 2023, 17:43
Депутат Мособлдумы Марина Шевченко проверила работу избирательных участков в Талдомском округе
Депутат Московской областной думы Марина Шевченко проследила за ходом выборов в Талдомском округе. По ее словам, работа проходит в штатном режиме.
«Участки открылись вовремя. Кроме того, жители, которые успели подать соответствующее заявление, проголосовали в дистанционном формате», — отметила Шевченко.
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Всего в Подмосковье открыли 2 508 участков. По данным на 15:00, явка на выборах в Московской области составила 14,89% и 898 108 избирателей. Всего в очном формате проголосовали 620 090 человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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