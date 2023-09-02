Подмосковье 02 сентября 2023, 02:00 Депутат Мособлдумы Маликов заявил, что внедрение ИИ снизит нагрузку на работников МФЦ Пресс-служба депутата Мособлдумы Маликова Сергея

Читать 360tv в

Депутат Московской областной думы Сергей Маликов с рабочим визитом посетил МФЦ в Красногорске. Участники встречи обсудили возможность снижения нагрузки на специалистов центров на фоне внедрения искусственного интеллекта.

«В Московской области активно внедряется цифровизация с целью создать комфортную и безопасную жизнь наших граждан. Цифровизация в Московской области направлена на то, чтобы сделать жизнь в регионе комфортной, безопасной и оптимизировать часть процессов», — отметил Маликов.

Реклама

Также он добавил, что за счет ИИ работа с населением в МФЦ станет более удобной и эффективной. Искусственный интеллект снизит к минимуму ручные операции и повлияет на сокращение ошибок в документах и учетно-регистрационных действий.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».